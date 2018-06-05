Валютные резервы Центробанка Азербайджана значительно выросли

В мае 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 646 миллионов долларов США (13,4 процента) - до 5 471,4 миллиона долларов.

Эти цифры приведены в статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За май резервы Центробанка выросли на 5,6 миллиона долларов, а с начала года - на 136,8 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

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