ЗАО “AzerGold” провело экологическое мероприятие в Дашкесане - ФОТО

ЗАО "AzerGold" осуществило мероприятие на тему экологии и охраны окружающей среды в Культурном центре села Гушчу Дашкесанского района Азербайджана, сообщает компания во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню окружающей среды, стало призвать общественность к активности и единству в вопросах охраны окружающей среды и сохранения экологического баланса. Выступившие на мероприятии сотрудники Отдела охраны здоровья, безопасности труда, окружающей среды и cистемы управления качеством, рассказали о значимости роли охраны окружающей среды в деятельности ЗАО, поведали об экологической политике акционерного общества, а также дали подробную информацию о системе управления отходами на предприятии, измерении уровня вредных газов, выбрасываемых в атомосферу при производстве.

В мероприятии, продолжившемся обсуждениями вокруг различных экологических тем, наряду с населением села приняли участие представители 13-го отдела экологии и природных ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов и Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов, а также представители местных муниципальных органов, общественности и СМИ.

Отметим, что охрана окружающей среды является одним из четырех приоритетных направлений политики корпоративной социальной ответственности ЗАО "AzerGold". Благодаря работам, осуществленным в этом направлении, Човдарское горнорудное предприятие занимает лидирующие позиции среди стран СНГ, не только по показателям извлечения золота и применения современных технологий, но и по показателям охраны окружающей среды.

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