Бакинская фондовая биржа проведет аукцион - ДЕТАЛИ

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) седьмого июня состоится аукцион по размещению третьего транша эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает Фонд во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 004,0833 маната и годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций составляет 18 лет.

Отметим, что первая эмиссия объемом в 20 миллионов манатов была размещена 19 апреля. Общий объем третьего транша составляет 80 миллионов манатов.

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