Ermenegildo Zegna: индивидуальный подход к каждому покупателю - ФОТО

С начала 20-го века название Ermenigildo Zegna символизируется с высоким статусом. Бренд, занимающий особую нишу в мире моды, выпускается в пяти линиях, которые охватывают все направления в мужском гардеробе:

Couture - одежда из эксклюзивных тканей, которую носят президенты и голливудские звезды. При пошиве применяется ручная работа;

Sartoria - одежда в официальном стиле;

Upper Casual - люксовая каждодневная одежда;

Z Zegna - демократичная линейка в свободном стиле для молодого поколения, с использованием ярких цветов;

Zegna Sport - одежда в спортивном стиле.

Каждая линейка включает все предметы мужского гардероба от мельчайших аксессуаров и нижнего белья до костюмов и верхней одежды.

Создавая коллекции, Ermenegildo Zegna работает только с тщательно отобранными тканями. Например, при пошиве костюмов используется высококачественная шерсть толщиной 12-14 микрон. В весенне-летней коллекции 2018 были использованы тончайшие шерстяные ткани, которые сохраняют прохладу даже в самую жаркую погоду.

Одним из самых главных преимуществ этого бренда, который начинал как производитель тканей, является поддержка индустрии производства шерсти. Ежегодно Ermenigildo Zegna вручает награды фермерам из Австралии, Новой Зеландии, Монголии и других стран за получение тончайшей мериносовой шерсти и кашемира и использует их в дальнейшем в своем производстве.

Самые требовательные мужчины, обладающие отменным вкусом, являются клиентами бренда: Билл Клинтон, Пласидо Доминго, Джек Николсон, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Шон Пенн, Алек Болдуин, Кит Харрингтон, Том Круз, Дэниел Редклифф, Бред Питт, Раберт Дауни младший, Бен Аффлек, и другие.

Бренд Ermenigildo Zegna представлен более чем в 80 странах мира и владеет 16 фабриками тканей. Покупатель бренда - это уверенный в себе мужчина, который выбирает только самое лучшее.

Получить информацию о новой коллекции вы можете по номерам:

+994 50 5208046

+994 12 4978923

Адрес магазина: Пр-т Нефтчилер, 89.