Регистрация автомобилей в Азербайджане станет дороже

В Азербайджане увеличивается сумма госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации автотранспортного средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сумма пошлины будет повышена согласно проекту изменений в закон "О государственной пошлине". После утверждения изменений сумма госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации автотранспортного средства будет увеличена с 17-ти до 25-ти манатов.

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