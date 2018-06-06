Регистрация автомобилей в Азербайджане станет дороже

6 июня 2018 14:18

В Азербайджане увеличивается сумма госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации автотранспортного средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сумма пошлины будет повышена согласно проекту изменений в закон "О государственной пошлине". После утверждения изменений сумма госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации автотранспортного средства будет увеличена с 17-ти до 25-ти манатов. 

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