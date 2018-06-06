SOCAR проявляет интерес к продукции российских компаний - ПОДРОБНОСТИ

Продукция нефтегазовых и нефтехимических предприятий Омской области России заинтересовала азербайджанскую госкомпанию SOCAR, пишет Федеральное интернет-издание "Капитал страны" со ссылкой на генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно сообщению, в ходе крупнейшего мероприятия энергетического сектора в Прикаспийском регионе омские компании презентовали свою продукцию и разработки, предназначенные специально для нефтегазовой и нефтехимической отрасли.

"С 29 мая по первое июня 2018 года в столице Азербайджана состоялась международная выставка "Нефть и газ Каспия". Мероприятие собрало ведущих специалистов и лидеров нефтяной индустрии для демонстрации передовых технологий в области добычи и переработки нефти и газа, транспортировки и логистики, сервисных услуг. Омская область на форуме была представлена руководителями и специалистами шести предприятий малого и среднего бизнеса нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности: ООО "Внешторгресурс", ООО "Кросс-автоматика", ООО "Завод кольцевых заготовок", АО "Поликон", ООО "ЭТП-Трейдинг" и ООО "КСК-Сервис"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что познакомиться с достижениями омских компаний позволил стенд, подготовленный Центром поддержки экспорта, действующим на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

"Центр поддержки экспорта Омской области понес расходы в части оплаты стоимости выставочной площади и необходимого дополнительного оборудования, разработки макета и перевода презентационного материала. Также специалисты Центра обеспечили организацию деловых переговоров с заинтересованными субъектами малого и среднего предпринимательства Азербайджана для компаний-участников", - сказал Ковтун, слова которого приводятся в сообщении.

По словам гендиректора Агентства, каждая из омских компаний провела ряд продуктивных переговоров. Например, со специалистом по гидроэнергетике компании Rapid Solutions Джоном Салинсом, который рассказал об особенностях работы нефтегазовой отрасли Азербайджана, и компаниях, готовых к сотрудничеству.

"Особый интерес к продукции нашего региона проявили представители государственной нефтегазовой компании SOCAR, являющейся одной из наиболее перспективных нефтяных компаний в мире", - сказал Ковтун.

Директор омской компании "Кросс-Автоматика" Александр Дударев, в свою очередь, рассказал, что это уже вторая поездка компании в Азербайджан.

"В прошлом году посещали страну в рамках бизнес-миссии, провели ряд встреч с инженерными и строительными организациями из нефтяной отрасли, в этом году решили принять участие в крупной профильной выставке, чтобы закрепить прошлогодние контакты и получить новые", - сказал директор"Кросс-Автоматика".

В целом, согласно сообщению, для омских компаний эта выставка стала продуктивной. Представленная предприятиями региона продукция смогла заинтересовать представителей азербайджанского бизнеса и оказалась весьма конкурентоспособной по цене и качеству на местном рынке.

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