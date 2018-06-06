Российский эксперт о решении правового статуса Каспия в ближайшее время

Накануне стало известно, что прикаспийские страны завершили переговорный процесс по согласованию проектов ряда пятисторонних документов. Сообщается, что в последней декаде мая в Астане состоялось 51-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Заседание было посвящено подготовке Пятого каспийского саммита, который планируется провести в текущем году в Казахстане.

Как сообщалось ранее, на заседании стороны согласовали предварительную повестку дня и проект итогового политического документа предстоящей встречи на высшем уровне, а также обсудили ход работы по согласованию проектов пятисторонних отраслевых документов и их подготовке к подписанию в рамках Пятого каспийского саммита наряду с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. В рамках заседания было выдвинуто предложение о проведении в июле в Москве внеочередной сессии конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и планируемое в ее рамках принятие и подписание Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к упомянутой конвенции.

По мнению независимого эксперта Ильи Тропинина, вероятность того, что проблема решения статуса Каспийского моря будет окончательно решена на предстоящем саммите в Астане, невысокая.

По его словам, есть определенные разногласия в ряде вопросов между сторонами, для обсуждения которых могут потребоваться допольнительные переговоры и встречи, заявил эксперт в беседе с Day.Az.

"Препятствием в этом вопросе может стать и ситуация, связанная с конфликтом вокруг иранской ядерной сделки. Несомненно, этого стоит ждать в случае, если конфликт между США и Ираном перерастет в серьезное противостояние. Пока сложно однозначно говорить о вероятности подобного сценария, однако исключать его я также не стал бы", - сказал политолог.

По его оценкам, говорить о том, что проблема о статусе Капийского моря может быть урегулирована в ближайшей перспективе, преждевременно.

"Полагаю, что урегулирование этого вопроса в нынешней непростой геополитической ситуации имеет невысокие шансы", - сказал наш собеседник.

Напомним, что прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Матанат Насибова