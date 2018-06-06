Консорциум TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии

В рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в итальянском регионе Апулия завершены работы по рытью котлована с водонепроницаемым покрытием для микротоннеля.

Об этом сказал в среду менеджер проекта TAP по Италии Габриэль Ланза, говорится в сообщении, размещенном на сайте TAP, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Работы продолжаются на территории строительства микротоннеля. Буросекущиеся сваи, которые образуют боковые стенки котлована, уже установлены. Нижняя заглушка также установлена с использованием специальной техники струйной цементации", - сказал он.

Ланза отметил, что следующие шаги предусматривают завершение бетонных работ внутри котлована.

Отметим, что ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.