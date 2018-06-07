Пакистанские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в зоне свободной торговли

Пакистанские компании проявляют интерес к сотрудничеству в зоне свободной торговли, созданной на территории Бакинского международного торгового порта.

Об этом на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шахин Мустафаев отметил, что Пакистан является одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана, посольство Пакистана было открыто в Баку одним из первых. Было также отмечено, что в 2015 году между двумя странами была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве. На встрече была также отмечена деятельность совместной азербайджано -пакистанской межправительственной комиссии, а также рабочая группа по сотрудничеству в сфере торговли между Азербайджаном и Пакистаном.

На встрече было подчеркнуто, что в Пакистане Фондом Гейдара Алиева был реализован ряд проектов.

Посол подчеркнул, что Азербайджан имеет важное значение для Пакистана и отметил, что Пакистан полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, а Сенат Пакистана официально признал Ходжалинскую резню. .

Саид Хан Мохманд отметил, что число туристов, прибывающих из Пакистана в Азербайджан растет из года в год. Посол положительно оценил предпринятые Азербайджаном действия по упрощению визового режима. Посол сказал, что установление прямых транспортных связей между Баку и Исламабадом имеет важное для Пакистана значение и отметил, что одна пакистанская компания заинтересована в открытии прямых авиарейсов.

Посол пригласил министра экономики Азербайджана принять участие в конференции по бизнес -возможностям между Азербайджаном и Пакистаном в Баку и на выставке Пакистана, которая пройдет в августе.