Азербайджан собирается внедрить единую систему оценки страхового ущерба - ПОДРОБНОСТИ

Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) планирует запустить систему Audatex (единая система оценки страхового ущерба) во всех страховых компаниях страны, сказал в интервью Trend председатель АСА Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az.

По словам председателя АСА, несмотря на то, что данная система работает в Азербайджане уже около двух лет, не все страховые компании используют ее.

"Система массово не используется, хотя работает в стране уже несколько лет. Мы хотим активизировать данный процесс, чтобы все люди знали, что им выплачивается именно та сумма, которая должна быть выплачена. Это очень необходимо, чтобы увеличить доверие населения к страховым компаниям", - сказал Аббасбейли.

С первого октября 2015 года страховые компании (СК) Азербайджана, являющиеся членами Бюро по обязательным видам страхования (ISB), могут воспользоваться программным обеспечением (ПО) "Audatex Azerbaijan".

Использование программного обеспечения компании Audatex позволяет применять на страховом рынке Азербайджана единые подходы и систему оценки ущерба, нанесенного автотранспортному средству в результате ДТП, что обеспечивает оценку ущерба страховщиками по единой системе.

Компания Audatex Azerbaijan создана на основе соглашения ISB с компанией Sidexa, представляющей интересы компании Audatex во Франции. Документ был подписан в конце 2014 года, однако, сама компания была зарегистрирована в Азербайджане в марте 2015 года. Audatex входит в состав американской корпорации Solera Inc.

Audatex Azerbaijan создана для применения в Азербайджане единого подхода и системы оценки ущерба в сфере обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

В 2016 году Бюро по обязательному страхованию (ISB) Азербайджана подписало соглашение с Audatex Azerbaijan о приобретении пяти процентов капитала компании.