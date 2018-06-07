Канадская Coreworx поможет SOCAR Turkey в управлении контрактами

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) подписала долгосрочное соглашение с канадской корпорацией Coreworx на предоставление программного обеспечения для управления контрактами. Об этом говорится в четверг в сообщении Coreworx, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соглашение дает SOCAR право на получение лицензии на использование Coreworx Contract Management, которое является собственным решением канадской компании.

Coreworx Contract Management позволит SOCAR управлять контрактами по проектам и связанными с ними рисками от стадии планирования до закрытия проекта.

По словам директора по закупкам и цепочке снабжения SOCAR Turkey Эгберта Вейнен-Римса, контракты являются основой для коммерческого успеха любого проекта.

"Конкретное решение, которое предлагает Coreworx, поможет обеспечить соответствие работы членов команды нашей контрактной политике и обязательствам, а также предоставит нам более высокий уровень понимания управления рисками, связанными с контрактами", - сказал Вейнен-Римс.

В свою очередь, гендиректор Coreworx Джон Гиллберри сказал, что его компания с нетерпением ожидает совместной работы с SOCAR и сосредоточена на содействии ее коммерческому успеху.

"Наше решение обеспечивает управление проектными контрактами с момента планирования до окончания их действия. Поэтому оно предоставит SOCAR больший контроль над своими проектами и значительно улучшит оценки и управление рисками", - сказал Гиллберри.

Основанная в 2008 году SOCAR Turkey Enerji является аффилированным лицом SOCAR в Турции. Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и она станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. SOCAR Turkey Enerji ставит цель к 2023 году стать крупнейшей промышленной компанией Турции.

Coreworx - компания, предоставляющая ПО и услуги по интегрированным программным решениям для управления информацией, в том числе Coreworx Contract Management, для инженерных и строительных проектов по всему миру. Решения Coreworx обслуживают портфель проектов стоимостью более триллиона долларов в 40 странах мира и включают более чем 2000 проектов со 100 000 пользователей.

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