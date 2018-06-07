В транспортной выставке в Баку примут участие компании из 15 стран мира
7 июня 2018 12:39 155
В XVII Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика", которая пройдет в Баку с 11 по 13 июня, примут участие 85 компаний из 15 стран мира, сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной выставке, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!