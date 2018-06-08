Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией поддерживает политику мирного добрососедства в регионе
Формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция -Грузия можно расценивать как еще одну важнаю геополитическаю и геоэкономическаю ось, которая представляет серьезную значимость для обеспечения безопасности в регионе и развития торого-экономических, транспортных и других связей.
Такое мнение высказал Day.Az независимый турецкий политолог Бахардур Ортач.
Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии важно для координации внешней политики в регионе - ГРУЗИНСКИЙ ЭКСПЕРТ
По его словам, дружеские отношениямежду Турцией, Азербайджаном и Грузией, можно расценивать как наглядный пример политики мирного добрососедства в регионе.
"Турция имеет тесные, дружественные отношения с Азербайджаном, а с соседней Грузией налажены торго-экономические связи. Полагаю, что они еще больше упрочились после запуска железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.
На мой взгляд, проект дал серьезный импульс развитию трехсторонних связей, и способствует усилению стратегического партнерства.
Формат сотрудничества Азербайджан-Турция – Грузия важен для обеспечения безопасности в регионе - МНЕНИЕ ИЗ ТБИЛИСИ
В то же время существенным фактором в отношениях сторон является расширение военного сотрудничества. Показателем готовности к продолжительному, и эффективному сотрудничеству являются встречи на уровне должностных лиц трех стран, причем преимущественно они проходят в Азербайджане Баку - стал единственной и традиционной площадкой для проведения важных переговоров на высоком региональном и международном уровне", - сказал турецкий эксперт.
По его оценкам все три страны вносят свой вклад в укрепление стабильности в регионе, и в большей степени этому способствую совместные проекты, которые расширяют географию сотрудничества, открывают новые возможности для выхода на внешние рубежи.
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