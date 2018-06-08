Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией поддерживает политику мирного добрососедства в регионе

Формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция -Грузия можно расценивать как еще одну важнаю геополитическаю и геоэкономическаю ось, которая представляет серьезную значимость для обеспечения безопасности в регионе и развития торого-экономических, транспортных и других связей.

Такое мнение высказал Day.Az независимый турецкий политолог Бахардур Ортач.

По его словам, дружеские отношениямежду Турцией, Азербайджаном и Грузией, можно расценивать как наглядный пример политики мирного добрососедства в регионе.

"Турция имеет тесные, дружественные отношения с Азербайджаном, а с соседней Грузией налажены торго-экономические связи. Полагаю, что они еще больше упрочились после запуска железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.

На мой взгляд, проект дал серьезный импульс развитию трехсторонних связей, и способствует усилению стратегического партнерства.

В то же время существенным фактором в отношениях сторон является расширение военного сотрудничества. Показателем готовности к продолжительному, и эффективному сотрудничеству являются встречи на уровне должностных лиц трех стран, причем преимущественно они проходят в Азербайджане Баку - стал единственной и традиционной площадкой для проведения важных переговоров на высоком региональном и международном уровне", - сказал турецкий эксперт.

По его оценкам все три страны вносят свой вклад в укрепление стабильности в регионе, и в большей степени этому способствую совместные проекты, которые расширяют географию сотрудничества, открывают новые возможности для выхода на внешние рубежи.

Матанат Насибова