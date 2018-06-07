В AccessBank представлены современные решения для борьбы с киберпреступностью - ФОТО

В головном офисе AccessBank состоялась конференция, посвященная обзору решений по расследованию и предотвращению киберпреступлений и мошенничеств.

Мероприятие, на котором приняли участие представители ряда банков и крупных компаний, было организовано компаниями SmartIT и Group-IB.

В ходе конференции были представлены современные решения по предотвращению киберпреступности и мошенничества.

Вниманию участников мероприятия была представлена статистика киберпреступности. Наряду с этим, огранизаторы мероприятия на практике продемонстрировали методы противодействия кибератакам. В ходе конференции была презентована TDS - система раннего предупреждения киберугроз.

После презентации организаторы ответили на вопросы участников.