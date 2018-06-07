Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти втрое

7 июня 2018 16:05

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2018 года превысил 9,95 миллиарда манатов, что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 4,93 миллиарда манатов (рост за год в 6,9 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 727,98 миллиона манатов (снижение на 18,9 процента), а объем рынка производных инструментов - 4,29 миллиарда манатов (рост почти в 2,5 раза). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-май 2018 года

Январь-май 2017 года
 

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

4 932 227 447,89

646

719 280 973,14

239

Гособлигации минфина

384 567 071,10

215

289 873 793,75

178

первичное размещение

323 734 529,87

132

263 838 354,29

139

вторичный рынок

60 832 541,23

83

26 035 439,46

39

Ноты ЦБА

4 547 660 376,79

431

429 407 179,39

61

первичное размещение

4 547 660 376,79

431

429 407 179,39

61

вторичный рынок

-

-

-

-

II. Рынок акций

67 270 075,51

625

601 346 482,37

618

первичное размещение

25 000 000,00

1

600 000 000,21

2

вторичный рынок

42 270 075,51

624

1 346 482,16

616

III. Рынок долговых инструментов

282 478 690,66

436

284 443 753,48

376

 

Ипотечные облигации (первичное размещение)

75 224 581,48

11

100 207 099,50

17

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

142 209 135,04

18

90 494 775,23

13

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

5 000 000,00

11

-

-

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

60 044 974,14

396

93 741 878,75

346

в том числе маркетмейкер

2 306 953,00

-

881 625,00

-

IV. Операции РЕПО

378 231 786,08

146

11 577 467,73

17

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

378 231 786,08

146

11 577 467,73

17

V. Рынок производных финансовых инструментов

4 290 606 602,40

46 699,00

1 717 538 629,50

28 737,00

- с валютой

3 810 109 481

41 344

1 587 210 201

26 210

- с товарами

480 497 122

5 355

130 328 429

2 527

Всего

9 950 814 602,53

48 552,00

3 334 187 306,22

29 987,00

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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