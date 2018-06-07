Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти втрое

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2018 года превысил 9,95 миллиарда манатов, что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 4,93 миллиарда манатов (рост за год в 6,9 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 727,98 миллиона манатов (снижение на 18,9 процента), а объем рынка производных инструментов - 4,29 миллиарда манатов (рост почти в 2,5 раза). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-май 2018 года Январь-май 2017 года Объем сделок AZN Количество сделок Объем сделок AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 4 932 227 447,89 646 719 280 973,14 239 Гособлигации минфина 384 567 071,10 215 289 873 793,75 178 первичное размещение 323 734 529,87 132 263 838 354,29 139 вторичный рынок 60 832 541,23 83 26 035 439,46 39 Ноты ЦБА 4 547 660 376,79 431 429 407 179,39 61 первичное размещение 4 547 660 376,79 431 429 407 179,39 61 вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 67 270 075,51 625 601 346 482,37 618 первичное размещение 25 000 000,00 1 600 000 000,21 2 вторичный рынок 42 270 075,51 624 1 346 482,16 616 III. Рынок долговых инструментов 282 478 690,66 436 284 443 753,48 376 Ипотечные облигации (первичное размещение) 75 224 581,48 11 100 207 099,50 17 Ипотечные облигации (вторичное размещение) 142 209 135,04 18 90 494 775,23 13 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) 5 000 000,00 11 - - Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 60 044 974,14 396 93 741 878,75 346 в том числе маркетмейкер 2 306 953,00 - 881 625,00 - IV. Операции РЕПО 378 231 786,08 146 11 577 467,73 17 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 378 231 786,08 146 11 577 467,73 17 V. Рынок производных финансовых инструментов 4 290 606 602,40 46 699,00 1 717 538 629,50 28 737,00 - с валютой 3 810 109 481 41 344 1 587 210 201 26 210 - с товарами 480 497 122 5 355 130 328 429 2 527 Всего 9 950 814 602,53 48 552,00 3 334 187 306,22 29 987,00

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.