Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти втрое
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2018 года превысил 9,95 миллиарда манатов, что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 4,93 миллиарда манатов (рост за год в 6,9 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 727,98 миллиона манатов (снижение на 18,9 процента), а объем рынка производных инструментов - 4,29 миллиарда манатов (рост почти в 2,5 раза). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-май 2018 года
|
Январь-май 2017 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
4 932 227 447,89
|
646
|
719 280 973,14
|
239
|
Гособлигации минфина
|
384 567 071,10
|
215
|
289 873 793,75
|
178
|
первичное размещение
|
323 734 529,87
|
132
|
263 838 354,29
|
139
|
вторичный рынок
|
60 832 541,23
|
83
|
26 035 439,46
|
39
|
Ноты ЦБА
|
4 547 660 376,79
|
431
|
429 407 179,39
|
61
|
первичное размещение
|
4 547 660 376,79
|
431
|
429 407 179,39
|
61
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
67 270 075,51
|
625
|
601 346 482,37
|
618
|
первичное размещение
|
25 000 000,00
|
1
|
600 000 000,21
|
2
|
вторичный рынок
|
42 270 075,51
|
624
|
1 346 482,16
|
616
|
III. Рынок долговых инструментов
|
282 478 690,66
|
436
|
284 443 753,48
|
376
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
75 224 581,48
|
11
|
100 207 099,50
|
17
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
142 209 135,04
|
18
|
90 494 775,23
|
13
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
5 000 000,00
|
11
|
-
|
-
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
60 044 974,14
|
396
|
93 741 878,75
|
346
|
в том числе маркетмейкер
|
2 306 953,00
|
-
|
881 625,00
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
378 231 786,08
|
146
|
11 577 467,73
|
17
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
378 231 786,08
|
146
|
11 577 467,73
|
17
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
4 290 606 602,40
|
46 699,00
|
1 717 538 629,50
|
28 737,00
|
- с валютой
|
3 810 109 481
|
41 344
|
1 587 210 201
|
26 210
|
- с товарами
|
480 497 122
|
5 355
|
130 328 429
|
2 527
|
Всего
|
9 950 814 602,53
|
48 552,00
|
3 334 187 306,22
|
29 987,00
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