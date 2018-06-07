Азербайджан и Беларусь имеют надежную платформу для сотрудничества в машиностроении – МНЕНИЕ ИЗ МИНСКА

Азербайджан является одним из важных и надежных экономических партнеров Беларуси, заявил Day.Az белорусский эксперт- экономист Александр Синкевич, комментируя расширение сотрудничества между двумя странами в производственной сфере.

Ранее сообщалось, что Гянджинский автомобильный завод и Минский тракторный завод могут расширить контракт на производство тракторов "Беларус" в Азербайджане до конца 2018 года.

По мнению белорусского экономиста, реализация такого контракта сулит большую финансовую выгоду для обеих стран, и может существенно улучшить уровень сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в этой сфере.

"Насколько мне известно, в двусторонней торговле между нашими странами участвуют более 250 предприятий, которые осуществляют поставки по сотням товарных позиций. Примерно свыше сорока азербайджанских компани, являются дилерами и дистрибьюторами белорусских предприятий в Азербайджане. Расширяется взаимодействие в сферах производственной кооперации и услуг, в инвестиционной области. Азербайджанский бизнес приходит в Беларусь с проектами по созданию логистических и деловых центров, объектов гостиничного бизнеса и инфраструктуры", - сказал экономист.

По его оценкам, серьезный интерес у инвесторов вызывают такие сферы, как строительство, пищевая промышленность, машиностроение, транспорт, туризм, банковские и страховые услуги.

Экономика

"В Азербайджане созданы сборочные производства тракторов, грузовых автомобилей, автокранов и лифтов, и на сегодняшний день, лидером совместного сотрудничества в области производственной кооперации является именно Гянджинский авто завод. Буквально года три назада он стал крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами Евразийского экономического союза.

Примерно 8 тысяч тракторов "Беларус" и более 3,5 тысячи единиц техники марки "МАЗ"собрано на Гянджинском автомобильном заводе. То есть имеется хорошая база для продуктивного и перспективного сотрудничества в этой сфере", - сказал белоруский экономист.

По оценкам Александра Синкевича, Беларусь заинтересована в сфере создания совместных технопарков с Азербайджаном, а также в экспортных направленияхпо поставкам производственной продукции в третьи страны.

"На сегодняшний день самым приоритетым направлением в этом плане остается машиностроение, полагаю, что и Азербайджан и Беларусь приложат свои усилия ля эффективного сотрудничества именно в этой важной и авангардной отрасли", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова