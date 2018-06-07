Стамбул - где встречаются континенты - ФОТО

Стамбул - один из красивейших уголков мира, город контрастов, раскинувшийся на холмистых берегах величественного Босфора, притягивающий путешественников со всего света.

Здесь встречаются два континента - Европа и Азия, сливаются воедино культуры Востока и Запада, а на оживленных узких улочках под звуки трамваев многовековая история соседствует с динамичным ритмом и оживленной атмосферой современного мегаполиса.

Для тех, кто хочет окунуться в яркий колорит, пленительную красоту и богатую историю Стамбула отель Fairmont Quasar Istanbul приготовил все необходимое для незабываемого и удивительного путешествия - для вашего первого знакомства или для новой, долгожданной встречи с чарующим городом.

Fairmont Quasar Istanbul, открывший свои двери в 2017 году и уже отмеченный несколькими международными наградами, такими как "Лучший дизайнерский отель класса люкс в Турции" ("Luxury Design Hotel - Turkey") по версии World Luxury Hotel Awards и "Лучший городской отель в Европе" ("Best City Hotel Europe") в рамках премии The International Hotel Awards, стал одним из главных символов оживленного района Mecidiyeköy, где эклектичные местные базары и красочные переулки встречаются с современными торговыми центрами и деловыми кварталами.

Расположенный вблизи важных культурных достопримечательностей Стамбула - площади Таксим (Taksim Square), Гранд-базара (Grand Bazaar), Голубой мечети (Blue Mosque), а также финансового района города, Fairmont Quasar Istanbul предлагает своим гостям почувствовать настоящий вкус города, даже если у вас есть для этого всего одни выходные.

Уникальный дизайн отеля сочетает в себе богатое наследие Стамбула и современный образ жизни мегаполиса. Каждый из 209 номеров и 25 люксов предлагает своим гостям роскошный панорамный вид на безмятежный Босфор или городской пейзаж. Все номера спроектированы с акцентом на комфорт и технологичность с оттенками индустриального стиля. Особую атмосферу создают большие пространства и естественное освещение.

Ресторан Aila - самая главная гастрономическая достопримечательность Fairmont Quasar Istanbul, благодаря которой гости отеля смогут открыть для себя настоящую турецкую кухню. Для всех блюд талантливые кулинарные мастера отеля используют самые свежие сезонные ингредиенты с местных рынков и лучшие турецкие специи.

В Aila гости смогут насладиться процессом приготовления потрясающе вкусных блюд на традиционном турецком гриле "ocakbaşı", а также попробовать главную семейную турецкую закуску "mezzes".

Stations - ресторан со своей уникальной атмосферой, в котором можно попробовать традиционные турецкие блюда, приготовленные на открытой кухне, в умиротворенной атмосфере. Утром ресторан работает по системе "шведский стол" и предлагает своим гостям большое разнообразие классических блюд для завтрака, а также традиционные и интернациональные блюда.

В ресторане Demlique подают традиционные турецкие чай и кофе в современной интерпретации, а также выпечку и сладости из разных кухонь мира.

The Marble Bar, находящийся в лобби, в самом сердце отеля, предлагает своим гостям разнообразные авторские коктейли на любой вкус.

В летний период гости отеля также могут насладиться солнечными лучами, коктейлями и легкими закусками у бассейна на открытой летней террасе Ukiyo с захватывающим видом на Босфор.

Willow Stream Spa

Во время пребывания все гости могут расслабиться в спа-центре отеля Willow Stream Spa

- самом настоящем оазисе спокойствия вдали от городской суеты. Willow Stream Spa - это место, где можно обрести свою энергию благодаря большому выбору уникальных расслабляющих процедур.

Девять спокойных спа-люксов, включая VIP-апартаменты для пары, сочетаются с расслабляющими паровыми комнатами, саунами, ледяными фонтанами и крытым бассейном, расположившимся во внутреннем саду отеля, а также с открытым панорамным бассейном в летнее время, который с 1 мая уже открыт и ждёт своих гостей.

В Fairmont Quasar Istanbul помимо оздоровительных и релаксирующих спа-люксов представлена роскошная студия для индивидуальных и групповых занятий, а также фитнес-зал с тренажерами Technogym. Pavigym, одна из последних тенденций в мире фитнеса, представляющая собой интерактивную тренировку, также доступна для гостей наряду с уже такими ставшими популярными направлениями как пилатес, йога, медиатция и Killer Abs.

Fairmont Hotels & Resorts - это знаковые отели, где происходят важные события и вершится история. Непревзойденный дизайн, аутентичный опыт и незабываемые моменты привлекают путешественников в отели Fairmont с 1907 года. The Plaza в Нью- Йорке, The Savoy в Лондоне, Fairmont San Francisco в Калифорнии, Fairmont Banff Springs в Канаде, Fairmont Peace Hotel в Шанхае - лишь некоторые из знаковых отелей, передающие атмосферу мест, где они расположены. Известный своим исключительным сервисом, особым дизайном, ресторанами с местной кухней и знаменитыми барами и лаунжами, бренд Fairmont предлагает роскошный отдых, который навсегда остается в памяти после визита в один из отелей сети. Благодаря портфолио, которое включает более 75 отелей по всему миру, Fairmont также гордится своей историей и успехами в области устойчивого развития. Fairmont являются частью AccorHotels - мирового лидера в сфере путешествий и современного образа жизни, который приглашает путешественников почувствовать себя желанными гостями в более чем 4 200 отелях, курортах и резиденциях, а также 10 000 лучших частных домах по всему миру.

Путешествие в Стамбул будет увлекательным на борту Turkish Airlines, который уже более чем 25 лет в Азербайджане. Отличное меню, качественный сервис, улыбчивые, приятные и отзывчивые стюарты и стюардессы авиакомпании сделают ваш полёт незабываемым.

За последние годы увеличились количество самолётов, сотрудников и направлений авиакомпании, что привело к тому, что Turkish Airlines стала одной из крупных авиаперевозчиков мира.

В 2012 году авиапарк авиакомпании насчитывал 202 самолёта. Сегодня количество самолетов достигло 335 штук. Компания владеет одним из самых молодых авиапарков в мире. Средний возраст самолетов насчитывает 6.8 лет.

Что касается качества сервиса, то Turkish Airlines уже был удостоен премии Skytrax, который является своеобразным "Oscar"-ом среди авиакомпаний. 9 раз подряд Turkish Airlines был удостоен звания "Лучший авиаперевозчик Южной Европы", "Лучший ресторанный сервис бизнес класса" и "Лучший салон бизнес класса".

Авиакомпания Turkish Airlines, совершающая полеты в большее количество стран и направлений, чем любая другая авиакомпания в мире, осуществляет рейсы в Стамбул не только из Баку, но также из Гянджи и Нахичевани.