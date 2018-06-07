Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

В январе-мае 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 1,33 миллиарда манатов, что почти на 36 процентов превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг ГТК.

При этом отчисления за май составили 298,05 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 77,46 миллиона манатов, НДС - 201,95 миллиона манатов, акцизов - 15,5 миллиона манатов, дорожного налога - 3,15 миллиона манатов, передает Day.Az, сообщает Trend.

По сравнению с маем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли почти на 34 процента, от НДС - на 34,7 процента, акцизов - почти в 2,5 раза, дорожного налога - на 10,8 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

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