МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна для Государственного зернового фонда

7 июня 2018 19:18

Госагентство по материальным резервам при МЧС Азербайджана объявило о закупке произведенного в стране высококачественного зерна для Государственного зернового фонда, говорится в сообщении МЧС, распространенном в четверг. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что Зерновой фонд приступил с седьмого июня к закупке зерна у местных производителей посредством зерновых элеваторов МЧС "Сангачал" и "Гянджа", а также ООО Abşeron Taxıl, Dəvəçi-Dəyirman, Karat-Holdinq, Karmen, Gəncə-Dəyirman, ОАО Bakı-Taxıl имени Н.Гулиева, ОАО Aveta, Neon firma, , ООО EL-Babatürk, Pak-Nur firma, ООО Xırman, фирм Rəşad, Səma FF, Avropa, Sarı sünbül, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM и ООО Svinks.

Зерно закупается по цене 300 манатов за тонну. В зависимости от конъюнктуры зернового рынка цена может меняться.

Согласно сообщению, закупаемое зерно должно отвечать следующим качествам:

I. Натура зерна (в литровых пурках, в граммах) - не меньше 750 г/л для пшеницы.

II. Сорная трава (сорная смесь) в процентах - не более двух процентов для пшеницы.

III. Зерновая примесь (в процентах) - не более пяти процентов для пшеницы.

IV. Влажность (в процентах) - не больше 13 процентов для всех растений.

V. Клейкость - для пшеницы 3-го класс не меньше 23 процентов, качество клейкости - не ниже второй группы.

VI. Стекловидность - для пшеницы 3-го класса - 40 процентов.

VII. Запах и вкус: пахучесть, не допускаются горечь или не свойственный зерну вкус и запах (керосин, бензин, чеснок и схожие вещества).

VIII. Зерно, зараженное черными рожками паразитного грибка, не принимается.

IX. Заражение зерна амбарными вредителями не допускается.

X. Другие признаки - зерно с вредителями и семенами сорной травы, инфицированное заразными заболеваниями, зерно с токсическими элементами, радионуклидами и пестицидами в составе, а также выращенное в плохих экологических условиях не принимается.

Сообщается, что не отвечающие требованиям качества злаковые приниматься не будут. Обязательно наличие сертификата качества зерна, подтвержденного лабораторными анализами. Зерно рекомендуется привозить на грузовых машинах.

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