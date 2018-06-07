Посол: Азербайджан и Греция имеют потенциал для расширения сотрудничества с сфере туризма

Азербайджан и Греция имеют потенциал для расширения сотрудничества с сфере туризма. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом в четверг во время встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым сказал посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос.

Шахин Мустафаев коснулся существующих экономических связей и перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Грецией и отметил, что в стране зарегистрировано 11 греческих компаний. Министр также подчеркнул успешное сотрудничество в сфере энергетики. Было отмечено, что успешно продолжается сотрудничество по проекту TAP. Уже состоялось официальное открытие "Южного газового коридора". В ближайшие дни начнет работу проект TANAP.

Шахин Мустафаев отметил важность инвестирования и расширения торговых связей и в этой связи подчеркнул важность развития сотрудничества между деловыми кругами, проведения бизнес-форумов. Кроме этого целесообразно также сотрудничество в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, транспорта, с созданными в Азербайджане промышленными зонами, созданной на территории Бакинского международного морского торгового порта зоной свободной торговли.

Посол Греции в Азербайджане подчеркнул важность проекта "Южный газовый коридор" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и отметил расширение связей, наряду с энергетической сферой, в других сферах. Канеллос подчеркнул важность проведения исследований по перспективным сферам и развития сотрудничества в этих направлениях.

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