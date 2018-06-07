Министр: Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана

7 июня 2018 19:46

Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана, сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Он выразил уверенность, что взаимовыгодное и эффективное сотрудничество между странами будет продолжено в будущем.  Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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