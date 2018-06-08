Министр: «Самый безопасный дата-центр региона находится в Азербайджане»

"В Азербайджане успешно развивается сфера информационно-коммуникационных и высоких технологий".

Как сообщает Day.Az, об этом на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Министр отметил, что расширение реформ в сфере технологий - одна из важных предстоящих задач: "В этом направлении проводятся серьезные реформы, создаются технологические парки, расширяются возможности для оказания поддержки инновационным идеям".

Р.Гулузаде подчеркнул, что самый безопасный дата-центр региона находится в Азербайджане.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook