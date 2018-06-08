Азербайджано-иранский автомобильный завод произвел первые 100 автомобилей - ФОТО

На автомобили Khazar, выпускаемые на совместном азербайджано-иранском заводе в Нефтчалинской промышленной зоне, уже поступило 40 заказов, передает Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом сказал в пятницу журналистам Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

По его словам, первыми заказчиками стали госструктуры - министерства экономики, энергетики и налогов. На сегодняшний день на заводе было произведено около 100 автомобилей.

Продажи автомобилей, по словам Ахундова, начнутся уже в начале следующей недели. На первоначальном этапе это будут две модели Khazar SD и Khazar LD. Реализовываться они будут в трех центрах продаж в Баку.

Базовая цена на Khazar SD составит 16 тысяч манатов, на Khazar LD - 18 тысяч.

Как отметил Ахундов, автомобили также возможно будет взять в лизинг с первичной выплатой в 20 процентов или в кредит с первичной выплатой в 50 процентов. Годовая выплата составит 18 процентов.

Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская