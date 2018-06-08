Государственный зерновой фонд в прошлом году принял от фермеров 58 тыс. тонн пшеницы

8 июня 2018 14:09

Государственный зерновой фонд в прошлом году принял от фермеров 58 тыс. тонн пшеницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник Управления Государственного зернового фонда Государственного агентства материальных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Зульфугар Мамедов.

Он отметил, что годовой спрос на пшеницу в стране составляет 1 млн. 800 тыс. тонн.
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