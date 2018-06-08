Владельцы BirKart смогут выиграть поездку в Милан, iPhone X и другие призы

Владельцы BirKart от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной лотерее. С 15 мая до 15 сентября 2018 года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи, сообщает банк в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Каждая покупка по такситной оплате равняется одному шансу в лотерее. 22 числа каждого месяца среди участников лотереи будут разыграны 50 манатов для 400 победителей, 40 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и 4 iPhone X. В завершающем тираже лотереи будет разыгрываться основной приз - поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка кому в момент подачи заявки свыше 18 лет.

Отметим, что BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятия всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10 процентов кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте (www.birkart.az), на странице Facebook (www.facebook.com/birkart.az), а также, позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях во всех районах и городах Азербайджана.