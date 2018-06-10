Южный газовый коридор сулит большие торгово-экономические бонусы Азербайджану - МНЕНИЕ

Интерес Европы к Азербайджану как к единственной стране в таком стратегически важном регионе как Южный Кавказ целенаправленно увеличивается, и этому во многом поспособствовал запуск проекта "Южный газовый коридор".

Об этом сказал Day.Az председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики, экс-глава Госнефтекомпании Азербайджана Сабит Багиров.

По его словам, этот существенный факт упрочил имидж нашей страны как гаранта энергобезопасности Европы и незаменимого поставщика газовых ресурсов на внешние рынки.

"Благодаря продуманной внешней политике государства, вырос авторитет нашей страны в системе международных отношений, целенаправленно реализуются сложные энергетические проекты. "Южный газовый коридор" открывает большие перспективы для дальнейшего и успешного сотрудничества Азербайджана с Европой, сулит серьезные торгово-экономические и политические бонусы.

Реализация проекта открывает перед Азербайджаном огромный спектр возможностей в плане диверсификации поставок энергоресурсов. Выгода Азербайджана в том, что страна расширяет свои транзитные возможности, находит новые источники на внешних рынках для реализации своих энергопоставок. Азербайджан показывает всему миру пример развивающегося государства, которое на фоне сложной мировой конъюнктуры, а также при наличии оккупации части своих территорий продолжает последовательное развитие практически всех отраслей экономики", - сказал наш собеседник.

Он отметил, что Азербайджан на нынешнем этапе обеспечивает пять процентов спроса на газ в странах ЕС, а с реализацией масштабного проекта этот показатель будет увеличиваться.

По оценкам экс-главы ГНКАР, значимость Азербайджана в регионе и мире увеличиается не только за счет реализации энергопроектов, в не меньшей степени этому способствуют и масштабные транспортные проекты, которые положительно влияют на уровень торгово-экономического сотрудничества нашей страны со многими странами европейского континента.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова