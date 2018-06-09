ЮГК усилил интерес Европы к Азербайджану - МНЕНИЕ ИЗ ИТАЛИИ

Запуск масштабного энергопроекта "Южный газовый коридор" - историческое событие, которое приковало внимание Европы к Азербайджану.

Об этом сказал Day.Az известный итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза.

По его словам, это сложнейший проект и требует больших усилий в его реализации, в том числе огромных финансовых вложений, серьезных объемов газовых поставок.

"Для европейских стран это событие представляет большую значимость, и на протяжении последних лет со стороны Европы оказывается большая поддержка Азербайджану как инициатору проекта. Со стороны Азербайджана приложены огромные усилия, проделана колоссальная работа в этом направлении, и этот шаг серьезно сблизит отношения ЕС и Азербайджана. С запуском этого проекта Азербайджан продемонстрировал свои энергетические возможности, экономическую состоятельность, а также политическую волю", - сказал наш собеседник, отметив, что реализация данного проекта увеличит значимость и авторитет Азербайджана в Европе и мире.

Напомним, что "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южно-кавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

Матанат Насибова