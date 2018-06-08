Аграрный сектор в Азербайджане вышел на новый этап развития - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Сегодня работа министерства сельского хозяйства Азербайджана строится на трех основных принципах: близость к сельским жителям и фермерам, достижение эффективного управления сельским хозяйством и внедрение инноваций.

Об этом в пятницу во время выступления на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, аграрный сектор в Азербайджане вышел на новый этап развития, повысились социально-экономические показатели этой сферы.

"Сфера сельского хозяйства играет важную роль в решении проблем страны, в частности занятости людей, проживающих в регионах. Стоят задачи обеспечить граждан качественными сельскохозяйственными продуктами и предотвратить отток валюты из страны", - отметил Керимов.

Министр добавил, что сегодня министерство проводит свою работу по пяти главным направлениям.

"Совершенствование деятельности Азербайджанского государственного аграрного университета и изучение международного опыта являются одними из главных направлений. Мобилизовав научные ресурсы, можно решить проблемы в аграрном секторе", - сказал Керимов.