Минфин Азербайджана выставит на продажу манатные облигации
8 июня 2018 19:19 161
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 июня состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - девятое июня 2020 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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