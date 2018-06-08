Минфин Азербайджана выставит на продажу манатные облигации

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 июня состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - девятое июня 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.