Турецкие предприниматели расширят деятельность в Азербайджане

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) намерена расширить свою деятельность в Азербайджане, сказал в пятницу глава местного представительства ассоциации Абдуррахман Узун во время ифтара, устроенного по случаю священного месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"MUSIAD уделяет особое внимание развитию отношений с турецкими предпринимателями и предпринимателями других стран",- сказал Узун.

Он выразил уверенность, что число азербайджанских предпринимателей в составе ассоциации будет расти. По его словам, турецкие предприниматели готовы к взаимному обмену опытом с представителями азербайджанских бизнес-кругов.

Как сообщил глава MUSIAD Абдуррахман Каан, в настоящее время в Азербайджане функционируют свыше двух тысяч турецких компаний, что говорит об укреплении отношений между нашими странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).