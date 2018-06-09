Международная компания назвала условия дальнейшего расширения TANAP - ДЕТАЛИ

Любой источник для расширения Трансанатолийского трубопровода (TANAP) будет нуждаться в правильном сочетании времени, политической поддержки и коммерческой привлекательности.

Об этом сказал в среду Trend главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по каспийскому региону Эшли Шерман в преддверии церемонии официального запуска TANAP, которая состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир, передает Day.Az.

"До церемонии запуска TANAP остались считанные дни. Проект достиг огромного прогресса с 2013 года. Реализация TANAP идет по графику, и за прошедший период удалось значительно сократить расходы до 8 миллиардов долларов. Такой прогресс в реализации проекта TANAP естественно позволяет задуматься о будущем расширении его пропускной способности до 31 миллиарда кубических метров газа в год", - сказал Шерман.

Эксперт добавил, что первоначально азербайджанский газ рассматривался как идеальный вариант для расширения TANAP и TAP.

По словам эксперта, есть несколько вариантов для расширения TANAP - от увеличения объёмов поставок азербайджанского газа до подключения газа из восточного Средиземноморья и от Туркменистана.

"Однако, для этого любому источнику потребуется правильное сочетание времени, политическая поддержка и коммерческая привлекательность", - сказал Шерман.

По словам эксперта, TANAP позволит превратить Турцию в транзитный хаб, что является давним желанием страны.

Расширение TANAP также даст преимущество акционерам проекта, сказал Шерман, добавив, что это позволит увеличить доходы от дорогостоящего проекта.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Wood Mackenzie - это международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса. Компания была основана в 1973 году, ее штаб-квартира расположена в Эдинбурге в Шотландии.

В Азербайджане Wood Mackenzie работает как с представительствами ее глобальных клиентов, так и с местными компаниями.