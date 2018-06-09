Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с тем, что 28 мая в Азербайджане было нерабочим днем в связи с Днем Республики, курс маната по отношению к другим валютам не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 мая - 4 июня - 29 мая 1,7 5 июня 1,7 30 мая 1,7 6 июня 1,7 31 мая 1,7 7 июня 1,7 1 июня 1,7 8 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0199 маната (0,99 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99572 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 28 мая - 4 июня 1,9875 29 мая 1,977 5 июня 1,9869 30 мая 1,962 6 июня 1,9916 31 мая 1,9829 7 июня 2,0052 1 июня 1,9852 8 июня 2,0074 Средний курс за неделю 1,976775 Средний курс за неделю 1,99572

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0274 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 мая - 4 июня 0,0273 29 мая 0,0273 5 июня 0,0274 30 мая 0,027 6 июня 0,0274 31 мая 0,0274 7 июня 0,0276 1 июня 0,0272 8 июня 0,0273 Средний курс за неделю 0,027225 Средний курс за неделю 0,0274

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0123 маната (3,25 процента). Средневзвешенный курс составил 0,37196 маната за одну турецкую лиру.