Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с тем, что 28 мая в Азербайджане было нерабочим днем в связи с Днем Республики, курс маната по отношению к другим валютам не формировался.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
-
|
29 мая
|
1,7
|
5 июня
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
1 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0199 маната (0,99 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99572 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1,9875
|
29 мая
|
1,977
|
5 июня
|
1,9869
|
30 мая
|
1,962
|
6 июня
|
1,9916
|
31 мая
|
1,9829
|
7 июня
|
2,0052
|
1 июня
|
1,9852
|
8 июня
|
2,0074
|
Средний курс за неделю
|
1,976775
|
Средний курс за неделю
|
1,99572
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0274 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,0273
|
29 мая
|
0,0273
|
5 июня
|
0,0274
|
30 мая
|
0,027
|
6 июня
|
0,0274
|
31 мая
|
0,0274
|
7 июня
|
0,0276
|
1 июня
|
0,0272
|
8 июня
|
0,0273
|
Средний курс за неделю
|
0,027225
|
Средний курс за неделю
|
0,0274
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0123 маната (3,25 процента). Средневзвешенный курс составил 0,37196 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,3665
|
29 мая
|
0,3709
|
5 июня
|
0,3703
|
30 мая
|
0,3745
|
6 июня
|
0,3701
|
31 мая
|
0,3804
|
7 июня
|
0,3741
|
1 июня
|
0,3754
|
8 июня
|
0,3788
|
Средний курс за неделю
|
0,3753
|
Средний курс за неделю
|
0,37196