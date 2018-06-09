Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

9 июня 2018 09:54

На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с тем, что 28 мая в Азербайджане было нерабочим днем в связи с Днем Республики, курс маната по отношению к другим валютам не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару

28 мая

-

4 июня

-

29 мая

1,7

5 июня

1,7

30 мая

1,7

6 июня

1,7

31 мая

1,7

7 июня

1,7

1 июня

1,7

8 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0199 маната (0,99 процента). Средневзвешенный курс составил 1,99572 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

28 мая

-

4 июня

1,9875

29 мая

1,977

5 июня

1,9869

30 мая

1,962

6 июня

1,9916

31 мая

1,9829

7 июня

2,0052

1 июня

1,9852

8 июня

2,0074

Средний курс за неделю

1,976775

Средний курс за неделю

1,99572

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0274 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

28 мая

 

-

4 июня

0,0273

29 мая

0,0273

5 июня

0,0274

30 мая

0,027

6 июня

0,0274

31 мая

0,0274

7 июня

0,0276

1 июня

0,0272

8 июня

0,0273

Средний курс за неделю

0,027225

Средний курс за неделю

0,0274

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0123 маната (3,25 процента). Средневзвешенный курс составил 0,37196 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

28 мая

-

4 июня

0,3665

29 мая

0,3709

5 июня

0,3703

30 мая

0,3745

6 июня

0,3701

31 мая

0,3804

7 июня

0,3741

1 июня

0,3754

8 июня

0,3788

Средний курс за неделю

0,3753

Средний курс за неделю

0,37196
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