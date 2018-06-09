Сахиб Мамедов: Азербайджан продолжит диверсификацию экономики - ФОТО

Азербайджан намерен продолжать работу по диверсификации экономики, заявил, выступая на панельной сессии в ходе проходящего в субботу Бакинского саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По его словам, экономические показатели за первый квартал 2018 года говорят о том, что проделанная работа приносит свои плоды, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"ВВП Азербайджана в первом квартале 2018 года вырос на 1,2 процента, ненефтяной ВВП - на 2,1 процента. Эти показатели являются индикаторами дальнейшего роста. Экономические реформы в Азербайджане будут продолжаться. Диверсификация экономики для Азербайджана как для нефтегазовой страны очень важна", - отметил замминистра.

По его словам, правительство Азербайджана намерено продолжать инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе социальной.

"Развитие инфраструктуры является залогом развития в Азербайджане предпринимательства, бизнеса. В целом приоритетами являются развитие ненефтяного сектора экономики и человеческого капитала", - сказал Мамедов.