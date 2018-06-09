Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого июня составила 77,37 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше показателя четверга, сообщил в субботу источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light восьмого июня составила 76,67 доллара за баррель, что на 0,68 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 73,92 доллара за баррель, что на 0,66 доллара меньше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого июня составила 75,04 доллара за баррель, что на 0,51 доллара больше показателя четверга.