Цены на банковские металлы в Азербайджане: обзор недели

9 июня 2018 12:41

На прошедшей неделе стоимость банковских металлов в Азербайджане двигалась разнонаправленно - золото, серебро и палладий подорожали, а платина подешевела, передает Day.Az  со ссылкой на Trend.

Одна унция банковского золота на прошедшей неделе подорожала на 9,0525 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2201,0648 маната.

Изменение стоимости унции золота

28 мая

-

4 июня

2195,21

29 мая

2206,583

5 июня

2195,856

30 мая

2207,9005

6 июня

2204,6705

31 мая

2215,61

7 июня

2205,325

1 июня

2207,6965

8 июня

2204,2625

Средний курс за неделю

2209,4475

Средний курс за неделю

2201,0648

На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,5201 маната (1,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 28,11614 маната.

Изменение стоимости унции серебра

28 мая

-

4 июня

27,8712

29 мая

27,9821

5 июня

27,8993

30 мая

27,8146

6 июня

28,0822

31 мая

28,0939

7 июня

28,3367

1 июня

27,9256

8 июня

28,3913

Средний курс за неделю

27,95405

Средний курс за неделю

28,11614

На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 5,542 маната (0,36 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1532,703 маната.

Изменение стоимости унции платины

28 мая

 

-

4 июня

1534,5305

29 мая

1540,438

5 июня

1526,413

30 мая

1540,013

6 июня

1533,1195

31 мая

1547,9095

7 июня

1540,4635

1 июня

1543,5915

8 июня

1528,9885

Средний курс за неделю

1542,988

Средний курс за неделю

1532,703

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 15,232 маната (0,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1709,3194 маната.

Изменение стоимости унции палладия

28 мая

-

4 июня

1708,5

29 мая

1674,7465

5 июня

1689,035

30 мая

1660,73

6 июня

1693,2

31 мая

1681,385

7 июня

1732,13

1 июня

1679,0475

8 июня

1723,732

Средний курс за неделю

1673,97725

Средний курс за неделю

1709,3194
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