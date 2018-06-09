Цены на банковские металлы в Азербайджане: обзор недели
На прошедшей неделе стоимость банковских металлов в Азербайджане двигалась разнонаправленно - золото, серебро и палладий подорожали, а платина подешевела, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Одна унция банковского золота на прошедшей неделе подорожала на 9,0525 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2201,0648 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
2195,21
|
29 мая
|
2206,583
|
5 июня
|
2195,856
|
30 мая
|
2207,9005
|
6 июня
|
2204,6705
|
31 мая
|
2215,61
|
7 июня
|
2205,325
|
1 июня
|
2207,6965
|
8 июня
|
2204,2625
|
Средний курс за неделю
|
2209,4475
|
Средний курс за неделю
|
2201,0648
На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,5201 маната (1,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 28,11614 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
27,8712
|
29 мая
|
27,9821
|
5 июня
|
27,8993
|
30 мая
|
27,8146
|
6 июня
|
28,0822
|
31 мая
|
28,0939
|
7 июня
|
28,3367
|
1 июня
|
27,9256
|
8 июня
|
28,3913
|
Средний курс за неделю
|
27,95405
|
Средний курс за неделю
|
28,11614
На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 5,542 маната (0,36 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1532,703 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1534,5305
|
29 мая
|
1540,438
|
5 июня
|
1526,413
|
30 мая
|
1540,013
|
6 июня
|
1533,1195
|
31 мая
|
1547,9095
|
7 июня
|
1540,4635
|
1 июня
|
1543,5915
|
8 июня
|
1528,9885
|
Средний курс за неделю
|
1542,988
|
Средний курс за неделю
|
1532,703
На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 15,232 маната (0,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1709,3194 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1708,5
|
29 мая
|
1674,7465
|
5 июня
|
1689,035
|
30 мая
|
1660,73
|
6 июня
|
1693,2
|
31 мая
|
1681,385
|
7 июня
|
1732,13
|
1 июня
|
1679,0475
|
8 июня
|
1723,732
|
Средний курс за неделю
|
1673,97725
|
Средний курс за неделю
|
1709,3194