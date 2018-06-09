Цены на банковские металлы в Азербайджане: обзор недели

На прошедшей неделе стоимость банковских металлов в Азербайджане двигалась разнонаправленно - золото, серебро и палладий подорожали, а платина подешевела, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одна унция банковского золота на прошедшей неделе подорожала на 9,0525 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2201,0648 маната.