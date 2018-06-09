Азербайджан превратился в основной транспортный центр региона - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА
9 июня 2018 14:54 246
Азербайджан превратился в основной транспортный центр региона, сказал, выступая на проходящем в субботу Бакинском саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Замминистра отметил, что сегодня основу развития транспортного сектора Азербайджана составляют модернизация инфраструктуры и правовой базы, повышение качества и доступности услуг.
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