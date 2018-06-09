Азербайджан превратился в основной транспортный центр региона - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА

Азербайджан превратился в основной транспортный центр региона, сказал, выступая на проходящем в субботу Бакинском саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что сегодня основу развития транспортного сектора Азербайджана составляют модернизация инфраструктуры и правовой базы, повышение качества и доступности услуг.

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