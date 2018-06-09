Каспийский трубопроводный консорциум огласил объемы экспорта нефти в мае

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в мае экспортировал более 5,29 миллиона тонн нефти, что на 418 330 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КТК, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из отгруженных 5,29 миллиона тонн нефти 2,516 миллиона тонн - это нефть с месторождения "Тенгиз", 820 тысяч тонн - нефть с месторождения "Карачаганак", 1,328 миллиона тонн - нефть с Кашаганского месторождения, а также немногим более 624 тысяч тонн - нефть других производителей. Российские грузоотправители по нефтепроводной системе АО "КТК-Р" в мае экспортировали 492 тысячи тонн брутто.

Всего с начала года по 31 мая 2018 года включительно на морском терминале КТК было отгружено 228 танкеров, из них 45 - в мае.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тысячи километров, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 миллиона тонн, что на 24,4 процента больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация - 24 процента, АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - 19 процентов, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, и "КТК Компани" - семь процентов, BG Overseas Holding Limited - два процента, "Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л." - два процента, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.