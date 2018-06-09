Стало известно, когда начнет курсировать скоростной поезд Баку-Гянджа - ФОТО

9 июня 2018 17:31

До конца этого года скоростной поезд Баку-Гянджа будет сдан в эксплуатацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в своем выступлении на Бакинском саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов сказал глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев.

Э.Велиев сказал, что это облегчит визит туристов в Гянджу.

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