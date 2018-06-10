Арабский инвестор приобрел люксовый отель в Баку - ПОДРОБНОСТИ

Инвестор из Кувейта приобрел люксовый бакинский отель Monolit Plaza, сообщил Trend источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

Собеседник агентства отметил, что вскоре отель может сменить название.

В целом, сообщил источник, этот же инвестор планирует построить новый отель и торговый центр в Габале, а также арендовал земельный участок в Баку.

Отметим, что законодательство Азербайджана не позволяет иностранным гражданам приобретать земельные участки на территории страны и предусматривает только аренду. Максимальный срок аренды для иностранцев составляет от 10 до 15 лет для земель, взятых в аренду для сельскохозяйственного производства, и 99 лет для земель, взятых в аренду в других целях.

Ранее советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов сообщал, что арабские инвесторы наращивают интерес к туристической недвижимости в Азербайджане.

Агакеримов отметил, что внимание инвесторов привлекают не только Баку, но и регионы страны.