Арабский инвестор приобрел люксовый отель в Баку - ПОДРОБНОСТИ
Инвестор из Кувейта приобрел люксовый бакинский отель Monolit Plaza, сообщил Trend источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.
Собеседник агентства отметил, что вскоре отель может сменить название.
В целом, сообщил источник, этот же инвестор планирует построить новый отель и торговый центр в Габале, а также арендовал земельный участок в Баку.
Отметим, что законодательство Азербайджана не позволяет иностранным гражданам приобретать земельные участки на территории страны и предусматривает только аренду. Максимальный срок аренды для иностранцев составляет от 10 до 15 лет для земель, взятых в аренду для сельскохозяйственного производства, и 99 лет для земель, взятых в аренду в других целях.
Ранее советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов сообщал, что арабские инвесторы наращивают интерес к туристической недвижимости в Азербайджане.
Агакеримов отметил, что внимание инвесторов привлекают не только Баку, но и регионы страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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