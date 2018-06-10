Азербайджан намерен расширить географию экспорта плодоовощной продукции

В Азербайджане ведется работа по расширению географии экспорта плодоовощной продукции, сказала Trend заместитель председателя Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Жаля Амирбекова, передает Day.Az.

По ее словам, основными рынками экспорта на сегодняшний день являются Россия и ряд других стран СНГ. Что касается Европы и арабских стран, то, по словам Амирбековой, экспорт в эти страны ограничен из-за сложностей с сертификацией.

"На сегодня основным экспортным направлением для нас является российский рынок. Азербайджан также экспортирует в страны СНГ, в основном в те, которые располагаются севернее нашей страны. В Европу и арабские страны экспорт небольшой, так как существует проблема сертификации. Сертификаты очень дорогие - от 20 до 30 тысяч евро, и их нужно получать на каждую продукцию в отдельности. Поэтому на сегодняшний день нам проще выходить на рынки России и других стран СНГ. Сейчас ведется большая работа в направлении стандартизации сертификатов и приведения их в соответствие с международными требованиями. После этого возможность экспорта значительно расширится", - сказала Амирбекова.

Ассоциация производителей и экспортеров плодоовощной продукции была создана в Азербайджане в августе 2016 года. Главная цель ассоциации - координация деятельности местных предпринимателей, занятых в данной области, увеличение производства и повышение экспортных возможностей.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, по итогам 2017 года Азербайджан экспортировал плодоовощной продукции на сумму около 503 миллионов долларов.

В январе-апреле 2018 года экспорт составил 104,31 тысячи тонн продукции на сумму 111,13 миллиона долларов.