Азербайджан - в топ-5 стран по числу поездок в Россию
10 июня 2018 14:36 649
Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за I квартал 2018 года, передает Day.Az.
Число туристских поездок из Азербайджана в Россию составило 193 тысячи, на 7% больше, чем за первые три месяца прошлого года.
Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за 3 месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год - более 24 млн.
10 стран въездного туризма в Россию
Украина, 1,556 тыс. (-1%)
Казахстан, 656 тыс. (0%)
Китай, 216 тыс. (+18%)
Финляндия, 204 тыс. (-13%)
Азербайджан, 193 тыс. (+7%)
Польша, 163 тыс. (-14%)
Армения, 122 тыс. (-7%)
Молдова, 111 тыс. (+4%)
Кыргызстан, 88 тыс. (+6%)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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