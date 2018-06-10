Азербайджан - в топ-5 стран по числу поездок в Россию

Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за I квартал 2018 года, передает Day.Az.

Число туристских поездок из Азербайджана в Россию составило 193 тысячи, на 7% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за 3 месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год - более 24 млн.

10 стран въездного туризма в Россию

Украина, 1,556 тыс. (-1%)

Казахстан, 656 тыс. (0%)

Китай, 216 тыс. (+18%)

Финляндия, 204 тыс. (-13%)

Азербайджан, 193 тыс. (+7%)

Польша, 163 тыс. (-14%)

Армения, 122 тыс. (-7%)

Молдова, 111 тыс. (+4%)

Кыргызстан, 88 тыс. (+6%)