Менагаришвили: TANAP будет снабжать газом не только Турцию, но и Европу

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) будет снабжать газом не только Турцию, но и Европу. Об этом в интервью "Sputnik Грузия" сказал бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"TANAP является продолжением того коридора, который Грузия, Азербайджан и Турция выстраивали с середины 90-х годов. Сейчас этот коридор обретает качественно новое измерение. Он будет снабжать газом не только Турцию, но и Европу. Поэтому этот этап данного большого проекта энергетического коридора безусловно имеет особое значение для всех участников, в том числе и для Грузии", - сказал Менагаришвили.

Бывший министр подчеркнул, что Грузия сыграла важную роль в создании газопровода TANAP.

"Естественно глава государства будет присутствовать при инаугурации очередного этапа данного проекта", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили пригласил его 12 июня на открытие газопровода TANAP в турецкий город Эскишехир.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.