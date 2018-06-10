Технопарк Азербайджана готовит программу для привлечения иностранных инвесторов

ООО "Парк высоких технологий" готовит собственную программу для привлечения в страну иностранных инвесторов, сказали Trend в ООО, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, речь идет о создание для иностранных вендоров приемлемых условий для развертывания производства в стране.

"Они смогут воспользоваться всеми льготами (налоговыми и таможенными), предусмотренными для резидентов в промышленных парках. В наши планы входит привлечение в страну потенциальных производителей и самым приемлемым местом для развертывания производства высокотехнологичной продукции в стране является "Парк высоких технологий", - сказали в ООО.

В настоящее время на базе Мингячевирского филиала Парка высоких технологий, как сказали в ООО, осуществляется сборка компьютеров Acer.

Производство развернуто азербайджанской компанией H-Tech. Как сообщалось ранее, оборотный капитал компании до конца года будет увеличен до 10 миллионов манатов.

В настоящее время капитал H-Tech превышает два миллиона манатов. Компания осуществляет сборку неттопов, настольных компьютеров и моноблоков под брендом Acer.

Техника производится под заказ. Среди заказчиков техники - предприятия частного и государственного секторов. В госсекторе продукция используется в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, министерстве юстиции, ООО Azerpoct и др.

Сборка компьютеров Acer развернута за счет кредита, предоставленного Государственным фондом развития информационных технологий Азербайджана.

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.