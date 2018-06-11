Арабские инвесторы вложили сотни миллионов долларов в создание производства в Азербайджане - ДЕТАЛИ

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вложили 500 миллионов долларов в создание производства на территории зоны свободной торговли (ЗСТ) в бакинском поселке Алят, сказал в среду Trend информированный источник, передает Day.Az.

В то же время, собеседник агентства не стал уточнять, о каком именно проекте идет речь.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

Консалтинговые услуги в рамках создания зоны свободной торговли оказывают арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов) и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD, входит в группу Исламского банка развития).

"Правила зоны свободной торговли предусматривают освобождение от налогов и таможенных пошлин для резидентов. Расходы их могут быть связаны только с первичной регистрацией компании", - сообщил источник.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня 2018 года подписал закон "О свободной экономической зоне Алят".

Ожидается, что создание специальной экономической зоны только в первые несколько лет позволит привлечь до одного миллиарда долларов.

Это станет возможным за счет особой налоговой и таможенной политики, которая будет проводиться на территории ЗСТ. Льготы могут распространяться на налог на прибыль, НДС, подоходный налог и, в частности, налог на имущество. Резиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, будут платить налоги в размере двух процентов от оборота (средств, полученных от представленных товаров и услуг). НДС резиденты будут платить по нулевой ставке, а от других налогов, как и таможенных пошлин, они освобождаются. По акцизным товарам, ввозимым в Азербайджан для СЭЗ, будут выплачиваться таможенные выплаты в соответствии с азербайджанским законодательством.