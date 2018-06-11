Почему ОПЕК не заинтересован в слишком высоких ценах на нефть? - БРИТАНСКИЙ АНАЛИТИК

ОПЕК не заинтересован в том, чтобы цены на нефть поднимались слишком высоко, так как это может привести к росту добычи в странах не входящих в картель.

Об этом сказал в четверг Trend аналитик британской экономической исследовательской и консалтинговой компании Capital Economics Том Пью (Tom Pugh), передает Day.Az.

"ОПЕК не хочет, чтобы цены на нефть поднимались слишком высоко, поскольку это будет стимулировать производство вне ОПЕК, особенно в США, и в итоге спрос снизится, что приведет к повторению ценового краха 2014 года. Поэтому ОПЕК будет вынуждена продолжить сокращение добычи", - сказал Том Пью.

Говоря о возможности изменения формата соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК и некоторых стран не входящих в картель, эксперт отметил, что может возникнуть необходимость в изменении квот по добыче, но изменять формат сделки не обязательно.

"Можно сохранить индивидуальные квоты для всех участников соглашения с некоторыми изменениями цифр, то есть объёмов квот", - отметил Том Пью.

Что касается сокращения добычи нефти в Венесуэле и Анголе и его влияния на сделку ОПЕК, эксперт ожидает, что ОПЕК распределит квоты Венесуэлы и Анголы между другими участниками сделки, что приведет к увеличению добычи на около 1 миллиона баррелей в день.

Отметим, что согласно исследованию Reuters, в апреле наибольшее снижение нефтедобычи наблюдалось в Венесуэле, где нефтяная промышленность лишилась средств из-за экономического кризиса. Согласно данным, добыча в этой стране снизилась до 1,5 миллиона баррелей в сутки в апреле.

А в Анголе, согласно исследованию Reuters, наблюдается естественное снижение добычи на некоторых месторождениях, в результате чего страна производит на более чем 260 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем ее обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Что касается цен на нефть, эксперт считает что, цены могут подняться до 100 долларов за баррель в случае войны на Ближнем Востоке, затяжного экономического кризиса в Венесуэле и иного рода событий, что в настоящее время менее вероятно.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.