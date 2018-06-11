Пакистан заинтересован в экспертных услугах Азербайджана в нефтяной сфере

Пакистан мог бы воспользоваться экспертными услугами Азербайджана в нефтяной сфере, сказал изданию "The News" президент торгово-промышленной палаты (ТПП) города Равалпинди Захид Латиф.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы ТПП, Азербайджан всегда считался дружеской страной для Пакистана и всегда его поддерживал.

Как отметил Латиф, есть также много секторов, где обе страны могли бы сотрудничать, например фармацевтика, туризм или поставки манго и риса из Пакистана в Азербайджан.

"Также существует возможность открыть в Азербайджане пакистанские рестораны и отели", - добавил глава ТПП.

Хорошей возможностью для развития деловых связей между Азербайджаном и Пакистаном, считает Латиф, может стать XXXI Международная церемония награждения, которую торгово-промышленная палата Равалпинди проведет 4-5 июля 2018 года в Баку. На мероприятии ожидается участие около 400 человек.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в январе-апреле 2018 года составил 5,2 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт пакистанской продукции в Азербайджан. За год товарооборот вырос на 44,44 процента.

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