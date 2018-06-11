Глава Azerfon Гуннар Панке: Конкурентоспособность и рыночные позиции Nar еще больше усилятся - ИНТЕРВЬЮ

Day.Az представляет читателям интервью АМИ Trend с главным исполнительным директором ООО Azerfon (торговая марка Nar) Гуннаром Панке.

- Господин Панке, во-первых, хотелось бы узнать ваше мнение о телекоммуникационном рынке Азербайджана. Какие изменения вы отметили бы на нем, и какие факторы влияют на него?

- Тенденции на телекоммуникационном рынке Азербайджана более или менее схожи с теми, что мы видим во всем мире, и я весьма горд тем, что мы внедрили здесь некоторые новшества, которые способствовали более быстрому развитию рынка телекоммуникаций.

Во-первых, мы значительно расширяемся на рынке за счет спроса на услуги мобильного интернета. Для лучшего понимания я приведу некоторые цифры. В первом квартале 2018 года наша компания зарегистрировала 86 процентный рост в использовании интернета. Это самый большой рост, который мы в настоящее время наблюдаем с точки зрения потребительского спроса, и мы значительно поддерживаем данный рост нашим продуктовым портфелем.

Во-вторых, вышесказанное побуждает всех операторов инвестировать в новые технологии. В настоящее время, мы инвестируем в технологию 4G. Мы переходим с поколения 3G на 4G - это соответствует общей тенденции на рынке, но в то же время это является вызовом, потому что все операторы должны вкладывать значительные средства в развитие новых технологий.

И, наконец, в-третьих, я хотел бы упомянуть, что у нас в Азербайджане очень сильная конкуренция между операторами, потому что операторы конкурируют на относительно небольшом по размеру рынке. На рынке четыре оператора. Сильная конкуренция между операторами подталкивает нас - всех четырех операторов, быть все более и более эффективными. Мы постоянно ищем новые бизнес-модели, которые помогут нам сократить расходы, чтобы поддерживать цену на текущем уровне или сделать ее еще более доступной.

- А как насчет спроса клиентов. Изменился ли он, и как это отразилось на рынке и на вашей работе?

- Я думаю, что с развитием мобильного интернета у клиентов есть очевидные ожидания иметь круглосуточный доступ к сети. И это приводит к более высокому объему потреблению интернет данных и даже к более быстрому интернету, весь рынок двигается по направлению к работе с большими объемами данных на большой скорости. Это во-первых.

Во-вторых, клиенты перешли в мир интернета, где многие воспринимают все бесплатно. Таким образом, это в то же время все больше и больше оказывает давление на конкурентоспособность игроков, так как клиенты ищут самые доступные для них предложения на рынке, что является вызовом для нас. Мы стоим перед дилеммой: с одной стороны большие затраты на инвестиции в новые технологии и более высокую скорость интернета, а с другой стороны большое давление на уровень цен.

Существует еще один элемент - клиент ожидает, что все больше и больше будет участвовать в разработке продуктов. Мы очень гордимся тем, что при внедрении новых продуктов, мы всегда стараемся точно отражать потребности клиентов. Я хотел бы привести вам пример, который представляет собой продукт, объединяющий в себе звонки и интернет, включая пользование в роуминге. Внедрение таких пакетных продуктов как Full является современной тенденцией, и мы попытались найти способ сделать его наиболее привлекательным для клиентов, просто проведя опрос: каковы ожидания клиентов от таких продуктов?

И мы узнали два важных фактора: первый заключается в том, что пакетные продукты нравятся клиентам - получать определенные объемы минут для разговора и интернета привлекательно, потому что это повышает безопасность клиентов. Но все же клиенты не хотят терять не использованные минуты и пакеты, которые получили, заплатив ежемесячную плату, и ожидают, что у них будет больше времени для использования продукта. В результате мы сделали достаточно важный шаг, и здесь мы наиболее привлекательны на рынке, - это функция продления использования пакета на три месяца.Таким образом, клиент не теряет свои мегабайты и минуты и может перекидывать их на следующий месяц в течение трех месяцев.

В-третьих, клиенты ожидают гибкости. Приятно иметь определенные объемы мегабайтов и минут, но клиент очень ценит возможность обмена мегабайтов на минуты для разговора и наоборот. Вот почему мы впервые представили на рынке так называемый функционал обмена.

Это то, что отличает Nar на рынке. Мы понимаем общие тенденции, руководствуемся ими, но делаем это наиболее удобным для клиента способом.

- Мы знаем, что у Вас богатый 25-летний опыт на телекоммуникационных рынках Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Какой инновационный опыт, реализованный в указанных регионах, вы хотели бы применить в Азербайджане?

- Я думаю, что нужно лучше понимать эталоны отрасли и следить за общими тенденциями. Исходя из своего опыта работы, хочу особо выделить три вещи. Первое - это быстрое развитие технологий. Когда есть новая технология, а сейчас это 4G, которая продвигается поставщиками мобильных телефонов, поставщиками телекоммуникационной отрасли, и отвечающая потребностям клиентов в отношении более качественного использования данных, вам нужно как можно быстрее продвигать эту технологию. Вы должны не только пытаться оптимизировать свои инвестиции и найти оптимальную точку перехода от одной технологии к другой. Чем быстрее вы разрабатываете такие новые технологии, тем больше возможностей для вас получить положительные отзывы от клиента, а также получить доход. Как поставщик вы должны принимать новые технологические разработки, охватывать их и превращаться в лидера в их продвижении.

Во-вторых, я большой поклонник долгосрочного мышления и стратегии. Я думаю, что это один из самых важных принципов, которые я освоил за свой более чем 20-летний опыт. Не пытайтесь думать от квартала к кварталу. Клиенту это не понравится, и это всего лишь краткосрочное мышление. Если клиенты понимают и чувствуют, что на самом деле вы заботитесь о них, вы инвестируете в те области, где они ожидают от вас большего, например, в сеть и сферу обслуживания клиентов, то лучше иметь долгосрочный бизнес-план и инвестировать, чем пытаться получить большую прибыль от клиента в краткосрочной перспективе.

Третий элемент заключается в том, что в мобильном бизнесе многое зависит от пакетных продуктов. И в этом отношении мы на самом деле являемся лидером в Азербайджане с нашим продуктом под названием Qutu, который является первым фиксированным и мобильным конверсионным продуктом, где мы объединили мобильную связь вместе с фиксированным интернетом и TV. И клиентам это интересно, потому что с одной стороны процесс упрощается, а с другой стороны данный продукт дает клиенту ценовые преимущества. Вот три основных элемента, которыми я бы хотел поделиться.

- Вы рассказали о конкуренции на рынке, и я хочу спросить, как вы ее оцениваете? Как вы думаете, есть ли какие-либо аспекты, препятствующие развитию рынка мобильной связи в стране? Если да, то, какие?

- Конкуренция между операторами очень высокая, и здесь большое число вызовов. С одной стороны, как я уже упомянул на рынке четыре оператора, поэтому это является рыночным вызовом. С одной стороны, клиент ожидает от операторов инвестиций в новые технологии, обеспечивающий лучший опыт использования данных, а также качество сети и голосовых услуг. С другой стороны, необходимо отвечать также требованиям клиента, что цены на услуги также должны быть доступными. И эта ситуация весьма специфична для всех стран, включая Азербайджан.

В условиях подобных вызовов, есть всего несколько шагов, которые необходимо предпринять. В сфере продуктов мы должны расширять число пакетных продуктов на рынке. Это важное требование рынка, и мы все двигаемся в данном направлении. Я верю, что наш продукт Qutu, который только входит на рынок, является его будущим. Клиентам нужны подобные предложения. Это сложно, потому что у нас очень фрагментированный рынок фиксированных продуктов, но пакетные продукты - это будущее азербайджанского телекоммуникационного рынка.

Следующим фактором является проникновение смартфонов. Общий рыночный спрос с точки зрения мобильного интернета обусловлен проникновением смартфонов, особенно последнего поколения 4G. Вызовом является, то, что цены на смартфоны выше. Мы пытаемся усилить внедрение постоплаты, и тем самым дать возможность клиенту получить мобильные телефоны по более выгодным условиям.

И, наконец, принимая во внимание ценовое давление со стороны наших клиентов, мы находим новые бизнес-модели, которые помогут нам становиться все более и более эффективными. Мы очень гордимся тем, что Nar является лидером в сфере аутсорсинга. Аутсорсинг - действительно одна из важных мер по оптимизации процессов.

- Не могли бы вы рассказать более подробно о проекте аутсорсинга?

Аутсорсинг помогает оптимизировать процессы и быстрее развивать новые технологии, поэтому в любом случае клиент выигрывает. Быстрое развитие новых услуг способствуют инновациям на рынке.

Мы слышали также некоторые слухи о том, что наш проект аутсорсинга вместе с Bakcell трактуется как слияние двух компаний (улыбается) и, конечно же, это абсолютная бессмыслица. Аутсорсинг - это не слияние компаний. Это объединение усилий в таких областях, как технологии и IT. Nar и Bakcell являются полностью независимыми компаниями, сильно конкурирующими на рынке друг с другом. Наша компания имеет собственную команду, собственную стратегию, собственную сеть продаж, разработку продуктов, ценообразование, инновации, собственную политику брендинга и дифференциации.

Аутсорсинг повышает конкурентоспособность оператора. На нашем примере вы сможете увидеть, что конкурентоспособность и рыночные позиции Nar еще больше усилятся. Поэтому я считаю, что модели аутсорсинга могут помочь всей отрасли стать более конкурентоспособными.

Модели аутсорсинга не являются чем-то новым в нашей отрасли. Вы можете найти это во многих странах - Великобритании, России, Польше и других странах. Например, Vodafone UK и Telefonica решили совместно эксплуатировать и контролировать свои сети в 2012 году. Аналогичное решение было принято двумя ведущими компаниями-операторами мобильной связи России - МТС и "ВымпелКом", которые согласились на совместное использование сети 4G, охватывающей несколько регионов страны. Подобный метод также успешно применяется в банковском секторе Азербайджана. Несколько местных банков используют услуги одного карточного процессингового центра, совместно созданные ими, сохраняя конкурентную рыночную среду.

- Что отличает Nar от других мобильных операторов? Каково ее главное преимущество? На какой категории клиентов Nar фокусируется?

- У нас есть четыре игрока на рынке, и я могу позиционировать нашу компанию как атакующую сторону. Мы стараемся всегда предлагать лучшую сделку в стране и в то же время обеспечивать хотя бы то же или даже лучшее качество, особенно в отношении голосовых услуг. Наши клиенты в регионах по-прежнему ориентированы на звонки, потому что в регионах проникновение смартфонов относительно не такое высокое. Мы считаем, что с нашим продуктом "Yerlim" мы, безусловно предлагаем лучшее голосовое предложение в стране, доступное в регионах. Вот как мы пытаемся развивать рынок и подтолкнуть конкурентов к лучшему ценообразованию для клиентов.

Согласно результатам тестирования мобильной сети, проведенным во втором квартале 2017 года независимой международной компанией по проектированию и тестированию P3 Communications, сеть Nar получила самые высокие результаты в стране по мобильным голосовым услугам.

Итак, чтобы подвести итог, наше позиционирование заключается в том, чтобы обеспечить как минимум такой же уровень качества и уровень технологий, и лучшую цену с доступным предложением.

- Сколько базовых станций в настоящее время эксплуатируется компанией и сколько планируется ввести в строй до конца года?

- В прошлом году у нас был рост на 67 процентов по базовым станциям 4G и на 14 процентов - по станциям 3G, и мы продолжаем эту тенденцию.

Только в первом квартале 2018 года были установлены 147 базовых станций 4G, поэтому вы видите, что мы даже ускоряем развертывание 4G, и мы ориентируемся на регионы. Из 147 станций в регионах находятся 63, и теперь 4G доступна в 20-ти городах, также как и в Баку. Мы построили сеть 4G в Бакинском метрополитене, и установили еще 20 базовых станций в столице в преддверии соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1. Фаза развития 4G была ускорена, и в основном этот и последующие годы станут значительными с точки зрения инвестиций в 4G.

- Каковы основные планы развития компании в этом году и в долгосрочной перспективе?

- Наше позиционирование заключается в том, чтобы предлагать на рынке самые доступные услуги, ориентированные на клиентов. Поэтому это будет одной из наших основных инициатив в этом и следующем году - сфокусировать наш профиль на доступности услуг. Но, с другой стороны, есть одна большая возможность, которую мы хотим предложить. Мы хотим больше сосредоточиться на клиентском опыте, когда речь идет о простых процессах и процессах, ориентированных на клиента и его обслуживание. Таким образом, наше стратегическое позиционирование и развитие наших инициатив будет сосредоточено не только на укреплении лучшего восприятия цены среди клиентов, но и на клиентском опыте, когда дело доходит до активации сим-карт, к запросам в call-центр и в целом обслуживания клиентов.

Во-вторых - пакетные продукты. Мы запустили продукт Full в конце прошлого года и начали активное предложение всего несколько месяцев назад. Таким образом, этот продукт станет нашем "героем", который мы будем продвигать в этом году, а также в следующие два года. Мы считаем, что весь рынок будет работать над проектами пакетных продуктов. Мы постараемся стать лидером в этом сегменте и позиционировать продукт Qutu как действительно ведущий инновационный продукт в стране.

В общей технологии развития, текущая тенденция на следующие два или три года сосредоточится на внедрении 4G. Мы сможем пойти на внедрение 5G, когда это станет актуальным. То, что мы ожидаем с точки зрения инноваций в сфере обслуживания - это, вероятно, мобильные финансовые услуги. Мы фокусируемся на инновациях, чтобы сделать наши продукты максимально удобными для клиента и простыми.

- Каким вы видите телекоммуникационный рынок Азербайджана в предстоящие два года?

- В ближайшие два-три года рынок станет еще более конкурентоспособным, потому что все игроки действительно стремятся к большей эффективности с точки зрения затрат, а с другой стороны - инвестировать в рост мобильного интернета. Проникновение смартфонов и разработка новых продуктов значительно повысят конкуренцию. Особенно это увеличит конкуренцию на голосовые услуги. Мы все стараемся как можно быстрее развивать услуги мобильного интернета. Это будет основным вызовом на рынке.

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