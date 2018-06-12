"AF Hotel&AquaPark" открыл туристический сезон - ФОТО

Ускоренное развитие отечественного туризма в последние годы привело к массовому потоку туристов из разных стран в Азербайджан. Благоприятные условия и развитая инфраструктура способствовали тому, что и мы сами начали отдавать предпочтение отдыху на родине. Ведь каждому из нас необходимо в летний сезон почаще выбираться вместе с семьей или друзьями на лоно природы, к берегу моря, уйти от повседневной суеты и получить удовольствие от отдыха.

Конечно, предпочтение при выборе места отдыха отдаётся тем комплексам, которые совмещают в себе высокий сервис, удобное расположение и гибкие цены. Это и многие другие факторы, в свою очередь, расширяют спектр задач отелей и ресторанов, которые в целях привлечения как можно большего числа гостей, усовершенствуют перечень услуг и поднимают уровень сервиса.

В этой связи в одном из зарекомендовавших себя с лучшей стороны комплексов отдыха "AF Hotel&AquaPark" 9 июня состоялось торжественное открытие летнего туристического сезона. На данном мероприятии собралось большое количество гостей, звезд отечественного шоу-бизнеса и представителей СМИ.

Главным событием мероприятия являлась первая телевизионная программа "Улдузум", которая при поддержке Муз ТВ Азербайджана будет транслироваться по телевидению. В рамках данного проекта прошел концерт, на котором выступали известные исполнители Севиндж Мусаева, Дилара Казимова, Фарид Гулиев, Шебнем Гахраманова, танцевальная группа "Айсель" и др. Отметим, что данный проект будет проводиться систематически в течение всего летнего сезона.

В начале мероприятия слово было представлено менеджеру отеля Севиндж Рашидовой, которая отметила, что "AF Hotel&AquaPark", будучи одним из самых больших отелей Кавказа, расширил количество номеров до 500. Несмотря на свою масштабность, данный комплекс является одним из самых маленьких проектов AF холдинга, отметила Севиндж ханум, выразив огромную благодарность за поддержку руководству холдинга и "AF Hotel&AquaPark"".

Она также рассказала гостям о новом проекте AF холдинга, который большими шагами движется к своей цели и в короткие сроки продвигает лучшие места отдыха в нашей стране. Так, в октябре завершится строительство нового отеля, включающего 400 номеров, который будет располагаться в одном из лучших мест страны.

Пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма при Государственном агентстве туризма Кенан Гулузаде поздравил "AF Hotel&AquaPark" с открытием сезона и пожелал дальнейших успехов в его деятельности.

"Наше новое агентство направляет все свои усилия на развитие внутреннего туризма. Все наши силы направлены на создание лучших условий для наших граждан и привлечение зарубежных туристов в нашу страну. И мы уверенно можем заявить сегодня, что мы преуспеваем в этом деле. Сегодня мы присутствуем на открытии летнего сезона в одном из преуспевающих отелей и с гордостью можем сказать, что отель, который предлагает на выбор 500 номеров, способен обслужить более 1000 гостей", - сказал он.

По словам Гулузаде, с 2016 года после издания указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о развитии отечественного туризма, в республике уделяется повышенное внимание всем отраслям туризма.

Отметим, что 4-звездочный отель "AF Hotel&AquaPark" удобно расположился в курортном местечке Новханы, с его территории открывается прекрасный вид на Каспийское море. Гости отеля могут отдыхать в частной пляжной зоне вдоль побережья, кататься на скутерах и мотобайках или же воспользоваться крытыми и открытыми бассейнами на территории комплекса. Отель предлагает на любой вкус одноместные и двуместные стандартные, двухместные Delux номера, четырехместные 3-комнатные апартаменты, дуплексные коттеджи.

Функционирование 5 ресторанов в отеле, где представлены лучшие блюда национальной и мировой кухни, говорит о разнообразии ассортимента и широком выборе блюд на любой вкус.

Наличие AquaPark, сауны, массажного салона, детского развлекательного зала, спортивных площадок, теннисных кортов, центра настольных игр и многого другого позволят вам и вашим детям провести время весело и увлекательно. Также отель обещает развлекательные концертные программы с участием ваших любимых исполнителей в рамках проекта "Улдузум".

В продолжение вечера гости отеля наслаждались живой музыкой, танцами, приятной погодой и дружелюбной атмосферой, а также фуршетом.

Наверное, каждый мечтает провести лето так, чтобы эти воспоминания грели и зимой. Теплое и атмосферное мероприятие, уверены, оставит след на долгие годы в памяти каждого гостя.

Салатын Мирзоева