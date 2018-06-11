Доходы от перевозок автотранспортом в Азербайджане превысили 1,2 млрд

В 2017 году доходы от перевозок автомобильным транспортом в Азербайджане составили более 1,27 миллиарда манатов, сказал в понедельник глава Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Хабиб Гасанов на презентации новой концепции регулирования деятельности автотранспорта в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в прошлом году по территории страны автомобильным транспортом было перевезено 144,85 миллиона тонн грузов и 1,74 миллиарда пассажиров.

"В целом по стране на автомобильный транспорт пришлось 64 процента перевозимых грузов и 88 процентов пассажиров", - сказал Гасанов.

Он отметил, что доходы от перевозок автотранспортом в прошлом году составили 1 273,88 миллиона манатов.

"Средняя ежемесячная номинальная заработная плата по сектору составила 600 манатов. Эти данные являются наглядным показателем роли автотранспорта в экономике страны", - сказал Гасанов.

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