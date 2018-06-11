Запуск TANAP позволит Турции и Азербайджану изменить энергетическую карту Европы - МНЕНИЕ

Реализация TANAP представляет огромную важность для Турции и Азербайджана, так как этот масштабный проект значительно увеличит роль двух стран в регионе и мире.

Об этом сказал Day.Az турецкий эксперт Бахадур Ортач.

По его словам, с вводом в эксплуатацию этого проекта Турция и Азербайджан заявят о себе как о надежных партнерах, способных изменить энергетическую карту Европы.

"Реализация проекта позволит Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта газа, повысит конкурентоспособность энергопоставок на внешних рынках, он также обезопасит энергопоставки Турции", - сказал наш собеседник.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.

Матанат Насибова